Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Heidelberg. Die OB-Wahl in Heidelberg läuft. Laut Auskunft eines Sprechers lag die Wahlbeteiligung um 15:30 Uhr bei 23,2 Prozent. Das ergibt eine Stichprobe an den Urnen in neun Wahlbezirken. Rechnet man die hohe Quote von Briefwählern dazu - jeder fünfte (21 Prozent) Wahlberechtigte hatte die Unterlagen angefordert und die Rücklaufquote ist hoch - sieht laut Sprecher des Rathauses alles nach einer hohen Wahlbeteiligung aus. 22.395 Anträge auf Briefwahl waren bis Freitag bearbeitet worden.

Rechne man beide Quoten vorsichtig zusammen, sei bereits eine Wahlbeteiligung von mehr als 40 Prozent erreicht. Zum Vergleich: In Tübingen wählten vor zwei Wochen rund 62 Prozent der Wahlberechtigten den Oberbürgermeister. 2006 lag die Wahlberechtigung in Heidelberg bei der OB-Wahl bei 46 Prozent. 2014 lag sie deutlich darunter - wohl auch, weil es keinen ernsthaften Gegenkandidaten zum Amtsinhaber Würzner gab.