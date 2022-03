Höhere Sicherheit für Radfahrer

Heidelberg. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr möchte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Rhein-Neckar mit einer neuen Kampagne „Rücksicht im Verkehr – da geht noch mehr“ sensibilisieren. Ziel ist die „Vision Zero“ – ein Straßenverkehr, in dem es keine Verkehrstoten und Schwerverletzten mehr gibt.

Immer mehr Menschen treten in die Pedale und viele mehr würden gern auf ihr Rad steigen – wenn sie sich dabei sicher fühlten. Das schreibt der ADFC in einer Pressemitteilung. Zwar nähmen die Unfallzahlen seit Jahren ab, nur beim Radverkehr stagnierten sie oder stiegen sogar an.

Die neue Kampagne des ADFC: „Rücksicht im Verkehr“. © ADFC

Michael Fröhlich, Leiter der Verkehrspädagogik des ADFC Rhein-Neckar sagt: „Leider nehmen die Unaufmerksamkeiten und Aggressionen im Straßenverkehr zu und so kommt es zu immer mehr Unfällen und Beinaheunfällen.“ Verkehr funktioniere am besten, wenn alle Verkehrsteilnehmer aufeinander achten. „Wenn jeder nicht nur seinen Vorteil sieht, sondern auch die anderen in ihren Bedürfnissen wahrnimmt und respektiert.“

Rücksichtnahme wichtig

Schirmherren der ADFC-Jahreskampagne sind Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, und der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner. Laut Dallinger arbeitet der Rhein-Neckar-Kreis mit Hochdruck daran, eine durchgängige Radinfrastruktur zu schaffen. Neben einem lückenlosen Radwegenetz gehöre dazu auch die Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

„Verkehrssicherheit ist für die Stadt Heidelberg ein äußerst wichtiges Anliegen. Ich bin deshalb sehr dankbar, dass der ADFC uns als Stadtverwaltung mit seiner Informationskampagne dabei unterstützt, die Verkehrsteilnehmenden für eine gegenseitige Rücksichtnahme zu sensibilisieren und auf die Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung hinzuweisen“, betont Würzner. red