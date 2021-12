Höchste Ehre für Stachel

Heidelberg. Für ihre herausragenden Leistungen im Dienste von Wissenschaft und Gesellschaft hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Heidelberger Kern- und Teilchenphysikerin Johanna Stachel das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. „In einer Situation, in der faktenbasierte, wissenschaftliche Erkenntnisse wichtiger denn je sind für die Bewältigung der anstehenden Aufgaben, bedürfen wir ganz besonders des gesellschaftlichen Engagements von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern“, sagte Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer anlässlich der Überreichung am Freitag in Heidelberg.

Mit mehr als 600 Publikationen habe Stachel die Sichtbarkeit der Fakultät für Physik und Astronomie der Uni Heidelberg gemehrt, so Bauer. „Sie hat gewiss erheblichen Anteil daran, dass deren Naturwissenschaften im DFG-Förderatlas bundesweit an der Spitze liegen.“ her