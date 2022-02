Hochwertiges E-Bike in der Heidelberger Altstadt gestohlen

Heidelberg. Vermutlich unter den Augen von Passanten hat ein Unbekannter am Dienstagnachmittag in der Fahrgasse ein teures E-Bike gestohlen. Laut Polizei war das Fahrrad mit einem stabilen Faltschloss an einen Metallbügel des Fahrradständers gesichert. Das KTM-E-Bike (Damenrad) wird wie folgt beschrieben: schwarzer Rahmen mit weißer Federgabel, schwarzer Fahrradkorb, 28 Zoll, 10 Gänge, Baujahr 2020. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

