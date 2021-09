Hochwertige Baumaschinen entwendet - Zeugen gesucht

Heidelberg-Weststadt. Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte auf einer Baustelle am Czernyring eine noch unbekannte Anzahl hochwertiger Baumaschinen entwendet. Nach Polizeiangaben befanden sich die Geräte in einem Container, welcher aufgebrochen wurde. Aufgrund der Vielzahl entwendeter Geräte und deren Gewicht, ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter handelte, die die Maschinen mit einem Fahrzeugs abtransportierten. Der Diebstahlschaden kann aktuell noch nicht näher beziffert werden, dürfte jedoch einige Tausend Euro betragen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle bemerkt haben, können sich unter der Rufnummer 06221/99-1700 melden.