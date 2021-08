Historische Stadtführungen durch Heidelberg

Heidelberg. Nein, es gibt ihn nicht, den sagenumwobenen Gang, der vom Schloss in die Altstadt führt. Was es aber gibt, sind Keller und Gänge, die sich in und unter Gebäuden verbergen. Die evangelische Erwachsenenbildung Heidelberg stellt einige davon in zwei Führungen am Donnerstag, 12. August, und Freitag, 13. August, ab 14.30 Uhr vor. Für Erwachsene kostet die Stadtführung acht Euro, ermäßigt vier Euro. Die Teilnehmeranzahl ist auf 19 Personen begrenzt. Anmeldung online unter dem Link https://eebheidelberg.church-events.de/.

