Hirschberger Ausfahrt zu

Rhein-Neckar. Auf der A 5 bleibt die Anschlussstelle Hirschberg (West) bis Ende des Jahres gesperrt. Das gab die Autobahn AG am Freitag bekannt. Die Sperrung sei in der Nacht zu Samstag eingerichtet worden, Umleitungen seien ausgeschildert. Grund dafür ist die Sanierung der Fahrbahn, die seit August auf der A 5 zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Ladenburg in Fahrtrichtung Heidelberg läuft. Gebaut wird an einem rund 6,5 Kilometer langen Streckenabschnitt. Zudem werden die Rampen sowie der Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen an der Anschlussstelle Hirschberg erneuert. Nachdem der Verkehr zuvor komplett auf die Fahrbahn in Richtung Frankfurt umgelegt wurde, beginnt nun die Hauptphase der Arbeiten. Die Autobahn GmbH weist zudem darauf hin, dass das Regierungspräsidium Karlsruhe die derzeitige Sperrung nutzt, um mit dem Umbau des Kreisverkehrs auf der L 541 westlich davon zu beginnen. Auch der Kreisverkehr muss dafür gesperrt werden. her

