Hilfsangebote, Solidarität der Literaturschaffenden und ein blau-gelb leuchtendes Schloss

Heidelberg. Vom heutigen Freitag und bis Sonntag, 6. März, trägt auch das Heidelberger Schloss blau-gelb: Die weltweit bekannte Sehenswürdigkeit signalisiert Solidarität mit der Ukraine, teilt Heidelberg Marketing mit. „Heidelberg Marketing, die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg und die Firma Symetry Veranstaltungstechnik senden ein starkes Signal der Solidarität mit der Ukraine in die Welt“, heißt es in einer Mitteilung von Heidelberg Marketing.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Krieg in einem Land Europas beschäftigt viele Menschen auch in Heidelberg sehr. Die Hilfsbereitschaft ist weiter riesig. Während die ersten Geflüchteten in der Unistadt am Neckar ankommen, bringen Hilfstransporte die dringend benötigen Güter in die andere Richtung. Rund 1300 Menschen haben sich am Mittwoch auf dem Uniplatz an einer Friedenskundgebung beteiligt.

Auch die Heidelberger Autorinnen und Autoren haben eine Solidaritätsbekundung formuliert – speziell für die Unesco-Schwesterstädte Odessa, Lviv und Charkiw auch in ukrainischer Sprache. „Wir, die unterzeichnenden Autoren und Autorinnen der Unesco-Literaturstadt Heidelberg, sind entsetzt über den russischen Angriff auf die Ukraine, der den Beginn eines schändlichen Krieges mitten in Europa darstellt“, heißt es darin unter anderem. „Das Wort und die Wahrheit gehören zu den Opfern jedes Krieges. Friede und Freiheit für die Ukraine“, endet der Text.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zu den Hilfsaktionen in der Stadt zählt jene von Wladimir, Natalie, Winfried und Daniel Faulhaber gemeinsam mit Oxana Klohr und Inna Göhrig und Svetlana Schulz, die unter anderem Schlafsäcke, große Kerzen, Hygienemittel, Batterien und Thermoskannen sammeln, um sie ins Kriegsgebiet zu bringen. Gebeten wird um kurze Anmeldung bei Natalie Rothermel (Telefon 0160/7 00 88 08 oder Mail an nr@abcpremium.de). miro