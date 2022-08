Hilfe bei chronischem Mundgeruch

Heidelberg. Eine neue Sprechstunde der Poliklinik für Zahnerhaltungskunde am Universitätsklinikum Heidelberg bietet Hilfe bei anhaltendem Mundgeruch an. Chronischer Mundgeruch ist nicht nur unangenehm für das Gegenüber des Betroffenen, sondern kann auch Zeichen einer Erkrankung etwa des Zahnfleisches, der Rachenmandeln, der Speiseröhre oder des Stoffwechsels sein. Eine ausführliche Abklärung möglicher Ursachen bietet jetzt die neue Spezialsprechstunde an.

Dabei werden zunächst die häufigsten Ursachen, Erkrankungen der Mundhöhle wie etwa chronische Zahnfleischentzündungen und Parodontitis, abgeklärt. „Die Sprechstunde fußt auf einem interdisziplinären Ansatz: Werden wir Zahnmediziner nicht fündig, können beispielsweise die Kolleginnen und Kollegen der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde oder der Inneren Medizin übernehmen“, erläutert Sprechstundenleiter Valentin Bartha.

Es gibt eine neue Mundgeruch-Sprechstunde. © obs/proDente e.V.

Die Sprechstunde findet werktäglich von 13 bis 16 Uhr nach Anmeldung statt (Telefon 06221/3 60 20) und ist keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen. Die Behandlung der dabei entdeckten Erkrankungen wird in der Regel von den Kassen übernommen.

Mit einer Atemluftprobe

Bestandteile der Sprechstunde sind ein ausführliches Vorgespräch, eine Atemluftprobe sowie eine eingehende zahnärztliche Untersuchung. Häufig sind die Ursachen gut zu finden und zu beheben: Kann man an der Zahnhygiene nachbessern, indem man den Zahnzwischenräumen mehr Beachtung schenkt? Ist ein Zungenbelag die Ursache des Geruchs? Stimmt die tägliche Trinkmenge? Sind bestimmte Medikamente oder Nahrungsmittel schuld, die man ersetzen oder vermeiden kann? Neben der Behandlung gibt es eine Anleitung zur effizienten Mundhygiene sowie bei Bedarf eine Ernährungsberatung. Zweithäufigste Ursache sind mit Bakterien besiedelte Rachenmandeln – auch hier hat die Uniklinik Experten. red