Heutiges Enjoy Jazz Konzert mit Angel Bat Dawid abgesagt

Heidelberg. Das für den heutigen Mittwoch, 13. Oktober, geplante Konzert der US-amerikanischen Sängerin und Klarinettistin Angel Bat Dawid muss aufgrund von Problemen bei der Einreise der Künstlerin entfallen. Dies teilten die Veranstalter des Enjoy Jazz Festivals heute in einer Pressemitteilung mit. Man würde sich um einen Ersatztermin bemühen. Weitere Informationen sollen folgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Festival findet noch bis zum 14. November mit täglichen Veranstaltungen in Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen und an anderen Orten in der Metropolregion Rhein-Neckar statt. Karten für das Festival sind an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen und unter www.enjoyjazz.de erhältlich.