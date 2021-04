Herausforderung für Klinikbeschäftigte

Heidelberg. Menschen mit einer Demenz verbringen durchschnittlich vier Tage mehr im Krankenhaus bei ihrer ersten stationären Aufnahme nach der Diagnose als nicht an Demenz Erkrankte: Spannende Erkenntnisse zur Behandlung von Menschen mit kognitiven Einschränkungen sind fünf Jahre lang beim zweiten Graduiertenkolleg des Netzwerks für Alternsforschung (NAR) der Universität Heidelberg zusammengetragen worden.

AdUnit urban-intext1

Rund 200 Teilnehmer haben sich am Freitag beim m Online-Abschlusskongress „Menschen mit Demenz im Akutkrankenhaus“ zugeschaltet. 13 junge Forscher aus ganz Europa präsentierten ihre Doktorarbeiten, die durch Stipendien der Robert Bosch Stiftung unterstützt worden. Das erste Graduiertenkolleg (2010-2015) hatt den Umgang mit Demenz und mögliche Therapien in den Blick genommen, berichtet der NAR-Gründungsdirektor und renommierte Alzheimerforscher Konrad Beyreuther. Jeder fünfte Mensch in der Altersgruppe der über 65-Jährigen leide an einer Demenz.

Schulung in Kliniken

Krankenhäuser stellen sich zunehmend auf Demenzpatienten ein. © dpa

„50 Prozent der Deutschen haben Angst vor einer Demenz“, nennt der renommierte Alzheimerforscher eine weitere Zahl. Jedes Jahr kämen 800 000 Demenzpatienten zur Behandlung einer Akuterkrankung in ein Krankenhaus: am Tag 2400 Männer und Frauen in den rund 2000 deutschen Kliniken. Jeden Tag erhalten 900 Menschen neu in Deutschland neu die Diagnose Demenz. Das sind 300 000 im Jahr. „Ein Riesengroßes Problem“, urteilt Beyreuther.

Tobias Möller hat in seiner Promotionsarbeit Zusammenhänge zwischen Demenz und Krankenhausaufenthalt untersucht. Menschen mit kognitiven Einschränkungen wie Demenz verweilen deutlich länger in der Klinik als solche ohne. Außerdem ist ihr Sterberisiko deutlich höher, genauso wie das Risiko, unter Mangelernährung oder Bewegungsmangel zu leiden. Wie kann in einer Notaufnahme schnell das Risiko älterer Patienten eingeschätzt werden? Anton Schönstein stellt einen kurzen Fragenkatalog vor, bei dem es einfache Fragen wie die nach dem Geburtsnamen der Mutter oder dem Wochentag ermöglichen, den Grad der Verwirrtheit schnell und sicher zu erkennen. „Es geht darum, die Person in ihrer unterschiedlichen Dimension zu begreifen“, betont Andreas Kruse, Leiter des Instituts für Gerontologie der Uni Heidelberg. Versorgungskonzepte sollten in einen biografischen Rahmen gestellt, die Entscheidungsfreiheit so weit möglich berücksichtigt werden.

AdUnit urban-intext2

Geduld mitbringen und eine ruhige Umgebung schaffen: Eine gezielte Schulung des Klinikpersonals kann die Einstellung zu Demenzpatienten deutlich positiv beeinflussen: Zu dem Ergebnis kommt Julia Schneider, die den Einfluss eines zweitägigen Programms in Deutschland und Griechenland untersucht hat. miro