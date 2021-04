Heidelberg. Guter Sitz ist für die Sicherheit eines Radhelms unerlässlich. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) bietet regelmäßig eine unabhängige Beratung für Erwachsene und Kinder an. Der erste Termin in diesem Jahr ist am Mittwoch, 21. April, von 14.30 bis 18 Uhr. Eine Anmeldung ist unter heidelberg@adfc-bw.de erforderlich, es wird gebeten, dabei ein Zeitfenster anzugeben, Interessenten erhalten dann per Mail einen Termin.

AdUnit urban-intext1