Heimat entdecken

Rhein-Neckar. Den Bezug zur eigenen Region stärken: Das ist das Ziel des „Tags der Regionen“ am 3. Oktober. Der Aktionstag wurde 1999 ins Leben gerufen und findet seitdem jährlich statt. Ein Teil des Programms sind die „Stadt- und Land-Touren“, die Interessierten regionale Produkte – von der Entstehung bis zur Verarbeitung – näherbringen sollen. Wie der Rhein-Neckar-Kreis am Montag mitteilte, bieten solche Touren nun auch die RadGuides Rhein-Neckar an. „Natürlich wollten wir uns an dieser Aktion beteiligen. Schließlich hat unsere Region viel zu bieten!“, sagt Beate Otto, Tourismusbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises und selbst RadGuide.

Touren zum Thema sind den ganzen Oktober über geplant. Unter anderem geht es am 1. Oktober unter dem Motto „Vom Land in den Mund – erzeugen.verarbeiten.genießen“ nach Sinsheim-Hoffenheim. Dort wird deutlich, wie eine regionale Produktionskette funktionieren kann: von der Milcherzeugung über die Herstellung und Verkostung von Eis bis hin zum Vertrieb im Hofladen. Die genauen Treffpunkte werden bei der Anmeldung bekanntgegeben, hieß es. her