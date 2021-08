Heidelbergs langjähriger Zoodirektor Dieter Poley verstorben

Heidelberg. Er leitete von 1972 bis 1998 die Heidelberger Tiergarten gGmbH. Nun ist Dieter Poley im Alter von 86 Jahren verstorben. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. "Seine gestalterische Energie hat im Zoo vom Küstenpanorama bis zum Menschenaffenhaus an vielen Stellen beeindruckende Spuren hinterlassen", würdigte Oberbürgermeister Eckart Würzner das Erbe jenes Mannes, der 26 Jahre lang als Zoodirektor in der Verantwortung stand. "Wir verneigen uns vor einem großen Zoodirektor", formulierte der Stadtchef weiter.

Der gebürtige Bayer Poley, der in Sachsen aufgewachsen war, trat als 37-Jähriger an, den finanziell angeschlagenen Zoo wieder attraktiver zu machen. 1973 wurde die neue Robbenanlage eingeweiht, die heute noch vor allem zur Fütterung von Familien mit Kindern "belagert" wird. Das Raubtierhaus (1979), das Bärenschaufenster (1981), das Menschenaffenhaus (1989) und schließlich zwei Jahre später das Küstenpanorama waren Zoobereiche, die seine Handschrift tragen.1998 trat Klaus Wünnemann die Nachfolge Poleys an, als dieser in Ruhestand ging. Seinen Lebensabend verbrachte er in einem kleinen Ort bei Münster in Hessen.