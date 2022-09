Heidelbergerinnen im Finale von "Jugend präsentiert"

Heidelberg. Daumen drücken für Nina Peters (13) und Laura Leann Laubscher (14): Die beiden Schülerinnen der achten Klasse des Hölderlin-Gymnasiums in Heidelberg stehen heute (Sonntag) in Berlin im Finale von "Jugend präsentiert". Dort stellen sie ihre Arbeit mit dem Titel „Strom aus einer Zitrone“ vor. Mehr als 6000 Schülerinnen und Schüler hatten bundesweit mitgemacht und sich in Kreis- und Landesentscheiden unter anderem mit Internetpräsentationen eines Themas vorgestellt. Um 11 Uhr beginnt auf youtube die Live-Übertragung des Finales im Konzertsaal der Universität der Künste in der Hauptstadt.

450 Schüler qualifizierten sich für die Länderfinale und 125 Teilnehmerinnen standen am Samstag in der Vorrunde des Bundesfinales, das in der Lise-Meitner-Schule in Berlin stattfand. Das Wettbewerbsthema beim Bundesfinale 2022 lautet “Raum”. Eine Fachjury aus Rhetorikexpertinnen, Wissenschaftlern und "Jugend präsentiert"-Alumni wird entscheiden, wer auf das Siegertreppchen steigen darf. Auch das Publikum wird gefragt sein und abstimmen, wer den Publikumspreis erhält. Zweite Landessiegerin in Baden-Württemberg war Maja Spanke aus der zehnten Klasse des Hans-Thoma-Gymnasium in Lörrach mit dem Thema „Radon - Auch in meinem Keller?“ geworden.

Projektträger des Wettbewerbs sind unter anderem die Klaus Tschira Stiftung und die Universität Tübingen.

Link zum Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=SoQ8vQSc2kI