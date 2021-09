Heidelberger Zukunftsforscher Eike Wenzel: "Urbaner Raum muss für die Menschen zurückerobert werden"

Herr Wenzel, wovon ist der urbane Raum zurzeit besetzt?

Eike Wenzel: Der urbane Raum ist im Grunde seit es das Auto gibt, und seit das Auto ein Mainstream-Objekt ist, von diesem besetzt. Ich darf meinen Wagen überall hinstellen und dort bleibt er dann 95 Prozent ihrer Zeit stehen. Damit haben sie den öffentlichen Raum bevölkert. Das war, das kann man ganz klar sagen, so von der deutschen Wirtschaft intendiert. Wir verbinden damit ganz zentral wichtige Aspekte unseres Wohlstands. So ist es dann auch gekommen, dass man Autos rechtlich, wirtschaftlich und steuerlich so begünstigt hat, dass sie mittlerweile unsere Innenstädte verstopfen.

Eine Autoschlange schiebt sich durch die Heidelberger Altstadt. Zukunftsforscher Eike Wenzel sieht autonome Mobilität als eine Lösung, um Fahrzeuge aus den Innenstädten zu verbannen. © Philipp Rothe

Wie kann man dieses Problem bekämpfen?

Wenzel: Mir ist wichtig zu sagen, dass E-Autos nicht die Lösung sind. Sie sind Teil der Lösung, denn wir müssen klar aus den Verbrennern raus und bis 2030 ist das möglich. Aber dann ist nicht vorstellbar, dass wir eine Gesellschaft der E-Auto-Fahrer werden. Wir, also das Institut für Trend- und Zukunftsforschung Heidelberg, finden es wichtig, dass man über das Thema autonomer Mobilität nachdenkt. Das heißt, dass wir den Besitz an Automobilität überdenken sollten. Es ist doch eigentlich auch ganz spannend mal darüber nachzudenken, dass wir uns nur noch Zugang zu Mobilität kaufen müssen. Denn das Auto passt nicht mehr in die Zeit, es ist eigentlich überflüssig - eine Konstruktion des 20. Jahrhunderts und wir können es mit selbstfahrender Mobilität schaffen, dass wir nur noch 30 Prozent der jetzigen Menge an Fahrzeugen im Verkehr haben. Es gibt auch viele Ansätze in Deutschland und Berechnungen aus den USA, die sagen, dass dieses Modell möglich ist. Das ist jetzt also nicht einfach so hingeworfen, das wurde erforscht und es ist wahrscheinlich schon 2023 oder 2024 technologisch möglich.

Sind Autos dann nur noch über Carsharing verfügbar?

Wenzel: Autos sind dann nur noch Teil einer Beförderungsmatrix. Was dann gewährleistet werden muss ist, dass ich damit von Haustür zur Haustür komme. Das hieße: Ein Selbstfahrendes Auto holt mich ab, wenn ich auf dem Dorf hier im Odenwald wohne und bringt mich zu einem Busbahnhof, der zwischen zwei oder drei Gemeinden liegt. Dort warte ich auf den Bus, der dann nicht an jeder Ecke hält, sondern mich direkt zum Hauptbahnhof nach Heidelberg bringt. Und von da geht es dann weiter.

Diese Möglichkeit würde dann heißen, dass wir auch hier in Mannheim und der Umgebung Städte umbauen könnten, was wir aus Klimagründen ohnehin tun müssen.

Wie können die Flächen, die zurzeit von den Autos besetzt werden, besser genutzt werden?

Wenzel: Da werden allen voran erstmal Innenstadtflächen frei. Für Grünflächen, für Kühlung und so weiter, aber auch für eine andere Form von Handel, für ein anderes Leben. Restaurants die anders aussehen. Ich kann Institutionen wie Hochschulen wieder in die Innenstadt verlagern und ich kann vor allen Dingen Wohnraum in der Innenstadt schaffen, Büroraum schaffen, der extrem wertvoll ist, weil er eben genau in der Stadt liegt. Und das verändert im Grunde den Kampf um die Innenstädte, die eigentlich Keimzellen unseres gesellschaftlichen Lebens sein sollen und es definitiv nicht mehr sind.

Was muss auf diesen Bauflächen gebaut werden, damit die Stadt gekühlt und nachhaltig wird?

Wenzel: Da gibt es viele Möglichkeiten. Die Pariser zum Beispiel kühlen über Rohrsysteme, in die sie Wasser aus der Seine einfließen lassen. Dazu brauchen wir aber auch viel Wald in der Stadt, wir brauchen viel Wasser, viel Schatten. Da kann aber auch Solar sein und das kann man alles verbinden. Noch ein großes Thema ist Urban-Gardening: Dass man dezentral in Innenstädten Lebensmittel erzeugt und pflanzt. Eine Möglichkeit hierfür bietet beispielsweise Vertical-Farming. Dadurch kann im Grunde auch eine völlig andere Versorgungssituation in einer Stadt entstehen. Dort wo ich lebe kann ich also alles besorgen, was ich zum Leben brauche. Deshalb ist ja auch dieses Konzept der 15 Minuten Stadt so spannend. Dort kann ich in 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad alle Punkte anlaufen, die für meine Versorgung wichtig sind.

Die Klimaschutzagentur Mannheim hat die Bürger zur Ideensammlung aufgerufen. Wie bewerten Sie dieses Vorgehen?

Wenzel: Was ich bei dem Mannheimer Plan großartig finde ist, dass man die Leute fragt und mit einbezieht. Das heißt Green New Deal auch. Der Deal wird nicht funktionieren, wenn wir es nicht schaffen, die Menschen zum Mitmachen zu bewegen und zu engagieren. Sie müssen ihr Leben selbst ein Stück weit umstellen, bekommen aber eventuell auch bessere Jobs und haben an der Veränderung teil. Und was noch dazugehört, da sehe ich auch in Mannheim und Heidelberg schon gute Ansätze, ist, dass die Stadt vorangehen muss. Sie muss ganz klar als Handlungsträger agieren. Wer sich also diesen Begriff Green Deal auf die Fahne schreibt, der hat denke ich grundsätzlich schon mal was verstanden.

Wie schafft man es, die Menschen zum Mitmachen zu bewegen?

Wenzel: Auch dafür gibt der Green New Deal eine Antwort. Wir sprechen ja von einer sozial ökologischen Transformation. Das heißt, dass wir wollen, dass wir die Ökonomie umbauen, dass wir die Industrie umbauen, dass wir Städte ökologisch umbauen und dabei aber auch hinkriegen, neue Jobs zu schaffen. Es gibt Zahlen aus amerikanischen Forschungen, die besagen, dass im Bereich erneuerbare Energien 34 Millionen neue Jobs entstehen werden. Diese neuen Jobs sind deshalb wichtig, weil sie andere Qualifikationen brauchen, bessere Qualifikationen fördern und frauenfreundlicher sind. Da findet dann ein gesellschaftlicher Wandel statt, der gut für die Menschen ist.