Heidelberg. Der Heidelberger Zoo öffnet wieder seine Pforten: Ab Samstag, 24. April, haben Besucher wieder die Möglichkeit, die Tiere in ihren Außenbereichen in der Stadt am Neckar zu beobachten, teilte der Zoo am Freitag mit. Möglich macht das die beschlossene Bundes-Notbremse, dessen Entscheidungen in die Corona-Verordnung des Landes aufgenommen werden. Für den Besuch ist nun zusätzlich zum Online-Ticket ein zertifizierter Nachweis eines negativen Corona-Tests zwingend erforderlich. „So können wir den Menschen ein wenig Abwechslung und Freude in dieser schwierigen Zeit bieten“, freute sich Zoodirektor Klaus Wünnemann über die bevorstehende Wiederöffnung. Abhängig ist der künftige Einlass von den aktuellen Inzidenzwerten des Landes in der Stadt.

Der Test-Nachweis darf nicht älter als 24 Stunden sein und ist für alle Besucher ab sechs Jahren erforderlich, informierte der Zoo weiter. Er muss von einer Teststelle wie beispielsweise einer Apotheke oder einem Testzentrum durchgeführt und bescheinigt werden. Selbsttests, die daheim durchgeführt werden, werden nicht akzeptiert.

Mit einem negativen Test können die Besucher vielleicht auch einen Blick auf das das im Januar geborene Bären-Baby Merle zu erhaschen. Nach der Winterruhe hatte der erste Nachwuchs des Heidelberger Zoos bei den Syrischen Braunbären seit 20 Jahren neugierig seine Umgebung erkundet und sich im Außengehege umgeschaut.

Die bisherigen Hygiene- und Verhaltensregeln im Heidelberger Zoo gelten weiterhin fort: Auf dem gesamten Gelände ist das Tragen von Medizinischen oder FFP2 Mund-Nasen-Masken für Besucher ab sechs Jahren verpflichtend. Der Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern muss eingehalten werden, ebenso die allgemein gültigen Kontaktregeln.

Für Besucher zugänglich sind nur die Außenbereiche des Zoos. Die Tierhäuser sowie die Ausstellung in der Explo-Halle bleiben geschlossen. Kommentierte Fütterungen finden nicht statt.

Eine vollständige, aktuelle Übersicht der Regelungen und Einschränkungen gibt es unter www.zoo-heidelberg.de/coronainfo.

