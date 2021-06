Heidelberger Zoo lockert Maskenpflicht und erweitert Angebot

Heidelberg. Der Heidelberger Zoo verzichtet aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens auf eine Maskenpflicht im Freien. Somit sind Besucherinnen und Besucher nur noch in den Innenräumen sowie bei Tierfütterungen- und Präsentationen dazu angehalten, eine Maske zu tragen, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Dies gelte für Personen ab sechs Jahren. Dennoch spricht die Einrichtung weiter eine Empfehlung zum Tragen einer Maske besonders in beengten Situationen aus. "Wir hoffen, dass unsere Besucher verantwortungsvoll mit den Lockerungen umgehen. Dann steht für alle einem sicheren und spannenden Tag bei uns im Zoo Heidelberg nichts mehr im Wege“, sagte Zoodirektor Klaus Wünnemann.

Angebot wird wieder vielfältiger

Zudem hat der Zoo aufgrund des niedrigen Inzidenzwerts sein Angebot erweitert. „Wir freuen uns, dass sich die Lage inzwischen so entspannt hat, dass wir diese weiteren Lockerungen umsetzen können“, freute sich Wünnemann. So sind inzwischen die Tierhäuser wieder geöffnet. Affen, Elefanten, Löwen und Tiger können nun wieder von dort beobachtet werden. Erste kommentierte Fütterungen bei den Waschbären und Pelikanen werden versuchsweise ebenfalls wieder durchgeführt. Auch finden wieder ausgewählte Programme der Zoo-Akademie statt. Somit können die jungen Besucher bei Workshops wieder die Welt der Technik und Naturwissenschaften kennenlernen.

Ein Online-Ticket für den Zoobesuch ist weiterhin erforderlich. Die allgemein geltenden Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln bleiben bestehen.

