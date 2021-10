Heidelberger Zoo-Leuchten gestartet

Heidelberg. Ab Oktober heißt es wieder „Licht an!“ für das Heidelberger Zoo-Leuchten. Wie der Tiergarten am Freitag mitteilte, entstehe vom 1. Oktober bis zum 28. November aus Lichtinstallationen und illuminierten Tierfiguren „eine magische Atmosphäre im Zoo Heidelberg“. Immer donnerstags bis sonntags verlängert der Zoo seine Öffnungszeiten und öffnet 30 Minuten nach dem ursprünglichen Zooschluss bis 22 Uhr erneut seine Tore.

Wer möchte, kann sich zudem für das kostenlose Abendprogramm anmelden, bei dem die Besucher während des geführten Rundgangs den Park entdecken oder mit Rangern bei den Lagerfeuergeschichten ins Gespräch kommen. Die Teilnahme am Abendprogramm ist im Ticketpreis für das Zoo-Leuchten enthalten. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Voranmeldung nötig, so der Zoo. Tickets sind ab sofort unter shop.zoo-heidelberg.de oder an der Zoo-Kasse erhältlich.

Weitere Infos unter www.zoo-heidelberg.de/zoo-leuchten