Heidelberger Weindorf wird verschoben

Heidelberg. Das Heidelberger Weindorf findet nicht wie ursprünglich geplant vom 24. September bis 3. Oktober statt. Wie die Heidelberg Marketing GmbH am späten Freitagnachmittag mitteilt, wird die Veranstaltung um zwei Wochen verschoben. Nun soll das Fest am 8. Oktober beginnen und am 17. Oktober enden. "Aus organisatorischen Gründen müssen wir kurzfristig umplanen", so Mathias Schiemer, Heidelberg Marketing-Geschäftsführer.

Das Weindorf findet an zwei Orten gleichzeitig statt: auf dem Karlsplatz und auf dem Schloss. Dort werden Winzerinnen und Winzer aus der Heidelberg und der Region ihren Rebensaft ausschenken, auf den Speisekarten steht regionale Küche. Nach dem jetztigen Stand, teilt die Heidelberg Marketing GmbH mit, können an beiden Standorten je 300 bis 400 Besucherinnen und Besucher Einlassen erhalten. Die Sicherheitsbestimmungen werden den dann geltenden Corona-Bestimmungen angepasst.