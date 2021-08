Heidelberger Weindörfer starten später

Heidelberg. Die beiden Weindörfer in Heidelberg auf dem Karlsplatz und im Schloss öffnen zwei Wochen später als zunächst geplant: Wie Heidelberg Marketing am Montag mitteilt, bieten Winzer aus mehreren Regionen ihre Produkte nun vom 8. bis zum 17. Oktober an. An beiden Standorten haben 300 bis 400 Besucher Platz – willkommen ist, wer nachweislich geimpft, getestet oder genesen ist.

Aus „organisatorischen Gründen“ habe man kurzfristig umplanen müssen, erklärt Heidelberg Marketing-Geschäftsführer Mathias Schiemer. „Wir hoffen auf einen goldenen Herbst, den wir in einzigartiger Atmosphäre gemeinsam bei einem Glas Heidelberger Wein genießen können“, fügt er hinzu.

Mehrere tausend Menschen haben am Wochenende bei „Sommer am Fluss“ mitgefeiert, das ebenfalls unter der Regie von Heidelberg Marketing organisiert war. Auf drei Veranstaltungsflächen zwischen Alter Brücke und Stadthalle gab es am Samstag und Sonntag Programm. Während das schöne Wetter, die Livemusik und die gastronomischen Angebote am Samstag besonders viele Menschen lockten, waren es am Regen-Sonntag deutlich weniger, meldet der Veranstalter.