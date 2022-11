Heidelberger Weihnachtsmarkt startet 

Heidelberg. Auf dem Bismarckplatz und dem Universitätsplatz, am Kornmarkt oder Karlsplatz: Ab dem 21. November stimmen in der Heidelberger Altstadt wieder festlich geschmückte Stände und Karussells auf die Weihnachtszeit ein. Wie die Stadtverwaltung Heidelberg mitteilte, werde der Weihnachtsmarkt um 18 Uhr offiziell eröffnet. Immer montags gebe es zudem einen Studierendentag mit preisreduziertem Glühwein. Donnerstags ist immer Familien-und Seniorentag mit Vergünstigungen für Kinder und Senioren (ab 65 Jahren). Auch die Eisbahn auf dem Karlsplatz hat ab Montag, 21. November, wieder geöffnet, heißt es weiter auf der Homepage der Stadt Heidelberg. Der Weihnachtsmarkt schließt am 22. Dezember wieder seine Pforten, die Eisbahn soll dagegen bis zum 8. Januar geöffnet bleiben.

Geplant sind auch mehrere Veranstaltungen auf den einzelnen Märkten. So steht der 28. November unter dem Motto „Pink Monday“. Neben einer QueerTour steht eine Adventsandacht in der Heiliggeistkirche auf dem Programm. Alle Erlöse der Veranstaltung sollen an die AIDS-Hilfe Heidelberg gehen. Am Dienstag, 6. Dezember, ist zudem der Nikolaus vor Ort und verteilt Geschenke an die Kinder.