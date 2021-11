Heidelberger Weihnachtsmarkt findet statt – 2G-Regel gilt

Heidelberg. Der beliebte Heidelberger Weihnachtsmarkt findet wie gewohnt statt. Das haben Mathias Schiemer und Joe Schwarz von Heidelberg Marketing bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Dennoch gibt es aufgrund der aktuellen Corona-Lage einige Dinge zu beachten: Es gilt die 2G Regel, es hat also nur Zutritt, wer geimpft oder genesen ist. Die Buden werden eingezäunt und es soll Zugangskontrollen geben. Die Menge der Menschen wird ebenfalls kontrolliert. Bei zu hohem Andrang kann es also dazu kommen, dass keine Menschen mehr eingelassen werden. Schülerinnen und Schüler können sich mit ihrem Schulausweis Zugang zum Weihnachtsmarkt verschaffen. Am Rathaus und auf dem Bismarkplatz gibt es Stände ohne 3G- oder 2G-Regelung, die aber ausdrücklich „to go“ sein sollen - also gibt es auch keine Aufenthaltsflächen. Das soll ebenfalls kontrolliert werden.

