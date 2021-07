Heidelberger Triathlon: Bis 14.30 Uhr Verkehrsbehinderungen erwartet

Heidelberg. Der Triathlon „HeidelbergMan“ markiert einen Höhepunkt im Heidelberger Sportkalender. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, erfolgt der Start in diesem Jahr an der Alten Brücke – pandemiebedingt als sogenannter „Rolling Start“. Dabei gehen alle zehn bis 30 Sekunden bis zu fünf Teilnehmende gleichzeitig in den Neckar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im gesamten Bereich der Veranstaltung ist am Sonntag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Teilweise sind Halteverbote und Vollsperrungen zwischen 6 Uhr und 14.30 Uhr zu erwarten. Wegen des Schwimmeinstiegs im Bereich der Alten Brücke ist die B 37 bis 10.30 Uhr zwischen der Theodor-Heuss-Brücke und dem Karlstor gesperrt. Die Umleitung erfolgt über den Schlossbergtunnel. Die Uferstraße in Neuenheim ist ab 6 Uhr nicht mehr befahrbar, die L 534 (Neuenheimer Landstraße/Ziegelhäuser Landstraße) ist zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Stiftweg von 8.30 bis 13.30 Uhr gesperrt.

Die Radstrecke über den Königstuhl ist von 9 bis 12 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Die Zufahrt zum Schloss mit der Bergbahn ist möglich. Die letzten Athletinnen und Athleten werden gegen 14 Uhr im Ziel erwartet.