Heidelberger Toiletten-Schläger im Visier der Polizei

Heidelberg. Drei Täter haben am frühen Samstagmorgen in einer Toilette eines Heidelberger Restaurants einen Mann zusammen geschlagen – die Polizei fahndet nun weiter nach den flüchtigen Tätern. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der 35-Jährige kurz nach 00.30 Uhr in der Herrentoilette im Untergeschoss des Restaurants aufgehalten, das zwischen der Bussemergasse und der Dreikönigstraße liegt. Dort wurde er von drei Männern, die offenbar Streit suchten, auf derbe Weise angesprochen und nach einem kurzen Disput zu Boden geschlagen.

Als Haupttäter kommt ein etwa 19 bis 25 Jahre alter Mann in Frage, der wie folgt beschrieben wird: circa 1,78 Meter; dunkelblonde, etwas längere, lockige Haare. Er trug unter einem blau-karierten Hemd ein weißes T-Shirt. Er soll Deutscher sein. Der zweite Täter ist etwa 19 bis 25 Jahre; circa 1,85 Meter; mit sehr kurze dunkelblonde bis dunkle Haaren und einer kräftigeren Statur. Er trug einen dunkelgrünen Pulli. Zu dem dritten Täter liegt keine Beschreibung vor. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 0621 1741700 in Verbindung zu setzen.

