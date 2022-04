Heidelberger Thermalbad startet in Freibadsaison

Heidelberg. Im Bergheimer Thermalbad beginnt die Freibadsaison am Sonntag, 10. April. Wie die Stadtwerke Heidelberg am Mittwoch mitteilten, empfange das Bad in der Vangerowstraße 4 seine Gäste ab 10 Uhr und schließe um 20 Uhr. Ab Montag, 11. April, ist dann täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Kassenschluss ist um 19 Uhr, Badeschluss eine halbe Stunde vor Badschließung. Mit Eröffnung des Thermalbades werden die Öffnungszeiten des City-Bads im Darmstädter Hof Centrum verkürzt: Das Hallenbad öffnet ab Dienstag, den 12. April, jeweils Dienstag bis Freitag von 7 bis 14 Uhr und Samstag von 11.30 bis 17.30 Uhr. Montag und Sonntag ist während der Sommeröffnungszeiten geschlossen, hieß es weiter von den Stadtwerken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1