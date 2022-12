Heidelberger Segler Erich Wilts verstorben

„Du warst der Leuchtturm, der Fels in der Brandung, der Anker in unruhiger See“: Mit diesen Zeilen verabschiedet sich die Familie von Erich Wilts. Der Wahl-Handschuhsheimer hat mit seiner Frau Hilde alle Weltmeere besegelt und über die teils sehr abenteuerlichen Törns mehr als ein Dutzend Bücher geschrieben. Am 2. Dezember ist Erich Wilts nach kurzer Krankheit im Alter von 80 Jahren gestorben. Die Trauerfeier findet am 14. Dezember um 14 Uhr in der Friedhofskapelle des Friedhofs in Handschuhshein-Heidelberg statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erich und Heide Wilts auf einem Törn (um das Jahr 2011). © privat

Ein „außergewöhnliches Leben voller Kraft, Mut und Entdeckerfreude“ ging zu Ende, formuliert die Familie weiter. Mehr als 50 Jahre haben Heide und Erich Wilts gemeinsam im Boot gesessen. Beide galten als die erfahrensten deutschen Blauwasser-Segler. Die frühere Allgemeinärztin und Radiologin sowie der aus Ostfriesland stammende Kaufmann lernten sich beim Segeln vor Norderney vor mehr als einem halben Jahrhundert kennen. Rund 350 000 Seemeilen haben sie gemeinsam und mit wechselnden Crews absolviert. Drei Schiffe hatten sie gebaut, die alle Freydis getauft wurden. Die „Freydis II“ zerschellte 2011 beim Tsunami in Fukushima an den Klippen. Mit 70 Jahren starteten Wilts damals neu durch. 1962 hatte Erich Wilts erstmals im Segler den Atlantik überquert. Sieben Jahre später lernte er seine Heide kennen. Es wurde eine symbiotische Ehe, in der manche Herausforderung gemeistert wurde. Etwa jene, als das Paar in der Antarktis strandete und dort überwintern musste, das leckgeschlagene Boot in Sichtweite.

Vielen Stürmen begegnet

160 Stürme hat das Paar überlebt, beschreibt es in seinem Buch „Im Sturm“, das faszinierende Bilder beinhaltet. Der Mut und die Anstrengungen wurden mit Eindrücken und Naturschauspielen belohnt, die andere so nicht zu Gesicht bekommen. Es sei denn, sie hatten das Glück, streckenweise Teil der Crew zu werden und mit den Wilts auf den Meeren unterwegs zu sein. War es in jungen Jahren Abenteuerlust, die die Wilts hinauszog, so änderte sich die Motivation später: „Je älter wir wurden, desto mehr war es die Liebe zur Natur, zu Regionen, in die man nur mit einem kleinen Boot kommt“, erzählte das Paar dieser Redaktion.