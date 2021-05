Heidelberger Schulen gehen nach Pfingstferien in Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen

Heidelberg. Die Schulen in Heidelberg gehen nach den Pfingstferien in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Demnach gilt dies für alle Schularten mit allen Klassenstufen ab Montag, 7. Juni. Damit ist ein Wechselunterricht vorerst Geschichte. „Der Unterricht findet für alle Klassen durchgängig an der Schule statt“, betonte ein Sprecher der Stadt.

Das für Heidelberg zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hatte zuvor festgestellt, dass der Inzidenzwert von 50 in Heidelberg seit mindestens fünf Tagen unterschritten ist. Durch das aktuelle Infektionsgeschehen in Heidelberg können die bundeseinheitlichen Corona-Regeln wieder ein Stück weit geöffnet werden. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt am Donnerstag bei 33,4. Damit weist Heidelberg den niedrigsten Inzidenzwert aller Städte und Kreise in Baden-Württemberg auf.