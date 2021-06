Heidelberger Schüler erfolgreich

Heidelberg. Innovative Geschäftsideen und Businesspläne sind beim Wettbewerb „Jugend gründet“ gefragt, den das Bundesbildungsministerium 2003 gestartet hat. Bei der Auflage 2021 haben die Heidelberger Schüler Davidson Mundt, Felix Centner und Jannis Treiber vom Elisabeth-von-Thadden Gymnasium im Finale den 6. Platz erreicht. Als Team „Meetbot“ haben die Gymnasiasten im Rahmen des Wettbewerbs ihre Geschäftsidee für einen sprachgesteuerten Assistenten zur Vorarbeit, Durchführung und Nacharbeit eines Meetings entwickelt.

Beeindruckender Auftritt

„Die Jury zeigte sich beeindruckt von einem sehr überzeugenden Auftritt des sympathischen Teams“, heißt es in einer Mitteilung. Das Preisgericht habe die gute Präsentation bei der Kurzvorstellung gelobt: „Sie haben das Thema auf den Punkt gebracht und inhaltlich gut und interessant präsentiert.“ Mit ihrer Geschäftsidee hatten sich Davidson, Felix und Jannis als eines der zehn erfolgreichsten Teams in einem Feld von 3726 Teilnehmenden für das Bundesfinale qualifiziert, das am 15. und 16. Juni Pandemie bedingt online ausgetragen wurde. „,MeetBot’ ist ein ganzheitlicher Ansatz“, erklärten die Heidelberger Schüler der Jury. Ziel sei, „die Meetingkultur von Unternehmen und Organisationen nachhaltig effektiver zu gestalten. ‚MeetBot‘ ist eine Web-Anwendung, welche Kunden in Ergänzung zu diversen Kommunikationsplattformen nutzen können. Als primäre Funktion assistiert ,MeetBot’ im ganzen Meetingprozess vor, während und nach den Konferenzen.“ Im Wettbewerb betreut wurden die Schüler von ihren Lehrkräften Jörg Wöhe und Steffen Schellhammer.

„Die Welt verändert sich konstant, und sie wird es immer tun. Veränderung bedeutet Gestaltungsraum und sucht Gestaltungswillen. Und diesen haben die ausgezeichneten Teams alle bewiesen“, betont Projektleiterin Franziska Metzbaur.

Den Bundessieg entschied Stefan Neuber vom Georg-Cantor-Gymnasium in Halle (Sachsen-Anhalt) als Team „MatheX“ für sich mit seiner Mathe-App für Grundschülerinnen und Grundschüler. „Nicht jeder kann auf dem Siegertreppchen stehen, und trotzdem sind alle Gewinner,“ ist Stefan Luther, Ministerialdirigent im Bundesbildungsministerium, beeindruckt von der Fülle der Ideen und deren Umsetzung. sin

