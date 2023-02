Heidelberger Schloss bleibt bis Donnerstag unbeheizt - ermäßigter Eintritt

Heidelberg. Wegen Arbeiten an den Gasleitungen vom Schloss Heidelberg sind das Deutsche Apotheken-Museum und die Schlossgastronomie von Montag, 27. Februar, bis Donnerstag, 2. März, kurzfristig geschlossen. Wie die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am Freitag mitteilten, werde daher in diesem Zeitraum das Schlossticket zum ermäßigten Preis angeboten.

Anfang kommender Woche ist das Heidelberger Schloss kurzfristig von der Gasversorgung abgeschnitten, die Gebäude und Räume auf dem Schlossgelände können daher in diesem Zeitraum nicht beheizt werden. „Aufgrund der kühlen Temperaturen haben wir uns entschieden, einen Teil der Gebäude in diesem kurzen Zeitraum zu schließen“, sagte Michael Bös, Leiter der Schlossverwaltung Heidelberg.

Betroffen sei das Deutsche Apotheken-Museum, zudem werde es kein gastronomisches Angebot geben. Zum Ausgleich bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg das Schlossticket von Montag bis Donnerstag für alle Gäste zum ermäßigten Preis von 4,50 Euro an. Damit können der Schlosshof, das Große Fass und die Schlossterrasse besichtigt werden, außerdem ist die Hin- und Rückfahrt mit der Bergbahn zum Schloss inbegriffen. Das Führungsangebot durch die Innenräume laufe aber im normalen Takt weiter, hieß es.