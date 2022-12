Heidelberger OB-Wahl ist gültig - Aufsichtsbehörde hat keine Beanstandungen

Heidelberg. Die Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Heidelberg am 6. November und die Neuwahl am 27. November sind gültig. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe am Freitag mit. Dies sei das Ergebnis der amtlichen Wahlprüfung der Kommunalaufsichtsbehörde. Die rechtliche Prüfung der Wahlen habe zu keinen Beanstandungen durch das Regierungspräsidium geführt, hieß es weiter in der Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Verpflichtung des für eine weitere Amtsperiode gewählten Oberbürgermeisters Eckart Würzner, steht damit nichts mehr im Wege. Amtsinhaber Würzner war im zweiten Wahlgang am 27. November, auf 54 Prozent Prozent gekommen und holte damit die meisten Stimmen. Er steht seit 2006 an der Stadtspitze. Seine Herausforderin Theresia Bauer (Grüne) kam mit 42,4 Prozent auf Platz zwei.