Heidelberg. Die Stadt Heidelberg hat für das Wochenende erneut ein nächtliches Aufenthaltsverbot für die Neckarwiese ausgesprochen. Dieses gilt von Freitagabend bis Montagmorgen in der Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr des Folgetages, teilte die Stadt mit. Das Verbot erstreckt sich über das Gebiet zwischen der Ernst-Walz-Brücke bis 500 Meter östlich der Theodor-Heuss-Brücke. Darin eingeschlossen ist auch die Kastanienalle. Es wurde angekündigt, dass die Stadt und die Polizei mit vielen Kräften im Einsatz sein werden, um die Maßnahme durchzusetzen.

Jegliches Verweilen und Niederlassen auf der Wiese oder den Sitzbänken ist verboten. Joggen, spazieren oder den Hund ausführen bleibt auch während des Aufenthaltsverbots möglich.

Bereits an den beiden vergangenen Wochenenden hatte die Stadt ein nächtliches Aufenthaltsverbot für die Neckarwiese ausgesprochen. Grund dafür waren die Vorkommnisse am Pfingstwochenende. Mit dem jetzigen Verbot will die Stadt auch einer erhöhtes Besucheraufkommen aufgrund der zu erwartenden Realschulabschlussfeiern verhindern.

Die entsprechende Allgemeinverfügung zum Aufenthaltsverbot wurde auf der Homepage der Stadt Heidelberg veröffentlicht.

