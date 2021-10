Heidelberger Martinszug wegen Pandemie abgesagt

Heidelberg. Der für den 7. November geplante Martinszug in Heidelberg wird wegen der Coronavirus-Pandemie auch dieses Jahr ausfallen. Dies teilten die Stadt Heidelberg und Heidelberg Marketing am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Gründe hierfür seien die nicht absehbare Entwicklung der Pandemie und die geltenden Corona-Auflagen des Landes, die eine Durchführung des Martinszuges nicht zulassen würden.

„Wir können nicht anders, als dieses schöne Brauchtumsfest auch dieses Jahr ausfallen zu lassen. Die Sicherheit von unseren Kindern, Eltern und den vielen Besucherinnen und Besuchern hat bei uns oberste Priorität. Eine Kontrolle der geforderten 3G-Regel wäre beim Martinszug schlichtweg unmöglich“, so Mathias Schiemer, Geschäftsführer der Heidelberg Marketing GmbH, zu der Entscheidung.