Heidelberger Literaturtage von Sparhaushalt gefährdet

Heidelberg. Mit einer Protestnote haben sich die Heidelberger Autorinnen und Autoren an Stadt und Öffentlichkeit gewandt. Weil aus ihrer Sicht einseitig bei der Literaturförderung gekürzt wird, sehen sie im schlimmsten Fall den Status der Unesco-Literaturstadt in Gefahr. Stadtverwaltung und Gemeinderatsfraktionen sehen das anders,

„Diese Kürzungen wurden während der Haushaltsberatungen von den Fraktionen des Gemeinderats auf Vorschlag der SPD diskutiert“, erklärt Stadtsprecher Timm Herre. „Die Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen, CDU, Linke, GAL und Die Partei stellten daraufhin den Antrag, in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt 60 000 Euro bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Unesco City of Literature Heidelberg und der Heidelberger Literaturtage zu kürzen.“ Mit der Verabschiedung des Haushalts 2021/2022 in der Gemeinderatssitzung am 24. Juni seien diese mehrheitlich beschlossen worden. Das Regierungspräsidium Karlsruhe habe das Zahlenwerk inzwischen genehmigt. „Vor dem Hintergrund einer allgemein schwierigen Finanzsituation ist eine Zurücknahme der erfolgten Kürzungen im Literaturbereich unwahrscheinlich“, fasst Herre den Stand der Dinge zusammen.

Im Ergebnis beträfen die Kürzungen zum einen das Budget der Unesco-Literaturstadt mit insgesamt 40 000 Euro (2021 genau 30 000 Euro und 2022 10 000 Euro) und zum anderen das Budget der Heidelberger Literaturtage mit insgesamt 20 000 Euro (jeweils 10 000 Euro pro Jahr) in beiden Jahren.

„Dass wir aufgrund der Pandemie im aktuellen Doppelhaushalt nicht - wie in wirtschaftlich guten Jahren üblich – die Haushaltsmittel für die Kultur alle zwei Jahre turnusgemäß erhöht, sondern lediglich fortgeschrieben haben, bedauern wir sehr. Wichtig war es uns dabei aber, dass der Status quo in der Kultur – und damit auch in der Literaturförderung – in jedem Fall erhalten bleibt“, verteidigen die beiden Mitglieder des SPD-Fraktionsvorstandes sowie des Ausschusses für Kultur und Bildung, Anke Schuster und Mathias Michalski, die vorgenommenen Kürzungen.

Kritik an den Sozialdemokraten kommt auch von der größten Fraktion, den Grünen: „Um es ganz klar und deutlich zu sagen: Die SPD hat die Kürzungsanträge in die Haushaltsverhandlungen eingebracht!“, Fraktionsvorsitzende Derek Cofie-Nunoo. Daher gehe die Frage zurück an die SPD, „warum sie trotz Verbesserungen von knapp einer Million Euro gegenüber dem Haushaltsplanentwurf des Oberbürgermeisters an den Kürzungen der Unesco City of Literature in Höhe von 40 000 Euro und des Literaturfestivals in Höhe von 20 000 Euro im Doppelhaushalt festgehalten hat?“ Und: „Aus finanzpolitischer Sicht wäre diese Kürzung nicht notwendig gewesen.“

Auffällig sei, dass „offensichtlich die neu in das Dezernat der SPD übergegangenen Ämter (so auch das Amt für Chancengleichheit)finanziell gestärkt werden sollten – auf Kosten der Literatur, die nicht mehr in deren Dezernat fällt“.

Welche Auswirkungen haben die Kürzungen aus Sicht der Stadt? „Es können zahlreiche begonnene Projekte der Unesco-Literaturstadt – wie die Fortsetzung der Videographierung der Heidelberger Autorinnen und Autoren oder „Poesie unterwegs“ mit Kurztexten aus Heidelberg sowie aus internationalen Literaturstädten in Heidelberger Straßenbahnen – leider nicht oder nur in eingeschränkter Form fortgeführt werden“, beschreibt der Stadtsprecher. Auch die Heidelberger Literaturtage, das traditionsreiche Flaggschiff mit überregionaler Strahlkraft, scheinen gefährdet: „Bei den Heidelberger Literaturtagen ist es fraglich, ob – trotz Akquise von Sponsorengeldern und Zuschüssen – ein ausreichendes Budget für das fünftägige internationale Festival 2022 aufgestellt werden kann“, heißt es von der Stadtverwaltung. „Gegebenenfalls müsste über inhaltliche oder organisatorische Einschränkungen nachgedacht werden.“

Auf Unverständnis stieß auf Autorenseite die Entscheidung, die etablierten Literaturtage auf die Streichliste zu setzen, gleichzeitig aber für ein neues Queer-Festival einen hohen fünfstelligen Betrag freizugeben. „Um auch den Fortbestand der Stadt Heidelberg im Rainbow Cities Network zu sichern, müssen für Aktivitäten in diesem Rahmen auch finanzielle Mittel zugedacht werden“, erklärt die SPD-Spitze. „Da Heidelberg erst im September 2020 dem Netzwerk beigetreten ist, waren bisher auch keine entsprechenden Mittel im Haushalt eingestellt. Das haben wir mit unserem Haushaltsantrag ermöglicht.“

„Wir Grüne halten sowohl den Literaturbereich als auch das Queer Festival für wichtige Säulen unserer Stadtgesellschaft und setzen uns für eine weitere finanzielle Stärkung der City of Literature ein”, fasst Cofie-Nunoo zusammen.