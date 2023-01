Heidelberg. Aufgrund eines Unfalls ist in Heidelberg am Dienstagmorgen die Strecke der Linien 23 und 24 zwischen Bergfriedhof und Rohrbach-Süd gesperrt. Das teilte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. In beiden Richtungen sei ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Wie lange die Sperrung andauert ist nicht bekannt. Auch über den Unfallhergang gibt es keine näheren Informationen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1