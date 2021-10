Heidelberger Kurpfalzring wird voll gesperrt

Für viele Verkehrsteilnehmer im Pfaffengrund wir es in den kommenden Wochen umständlich: Der Kurpfalzring wird saniert und aus diesem Grund ab Montag, 11. Oktober, vollständig gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Henkel-Teroson-Straße und Autobahnbrücke. Wie die Stadt Heidelberg mitteilte, sollen die Arbeiten voraussichtlich bis 7. November dauern.

Nicht nur der Kurpfalzring ist nach Angaben der Verwaltung in einem schlechten Zustand. Auch auf den Brücken über die Bahngleise und die A5 ist die Fahrbahndecke beschädigt. Um die Verkehrssicherheit weiterhin zu gewährleisten, müsse die Straße dringend saniert werden. Deshalb sollen in diesem Bereich die Fahrbahndecke und stellenweise der Asphalt erneuert werden. Die Kosten betragen nach Angaben der Stadt rund 700 000 Euro.

Geh- und Radweg bleibt frei

Die Sanierung des Kurpfalzrings soll rund 700 000 Euro kosten. © dpa

Im Zuge der Bauarbeiten werden umfangreiche Sperrungen und Umleitungen nötig, hieß es weiter. Für die geplante Dauer der Arbeiten müsse der Kurpfalzring zwischen der Einmündung Henkel-Teroson-Straße und der Abfahrt zum Wieblinger Weg für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Auch die Henkel-Teroson-Straße ist im Einmündungsbereich gesperrt und wird zur Sackgasse. Der Auto- und Lastwagenverkehr soll großräumig über die Eppelheimer Straße umgeleitet werden.

Der Geh- und Radweg im Kurpfalzring ist frei. Auch der Busverkehr der Linie 34 ist von der Umleitung betroffen: Fahrten aus der Innenstadt werden im Wieblinger Weg am S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen enden. Für den Bereich Pfaffengrund ist ein „Inselbetrieb“ durch die Anbindung mit einem zusätzlichen Kleinbus an die Straßenbahnlinie 22 vorgesehen, so die Stadt. Damit bleibe der S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen auch vom Pfaffengrund mit kurzem Fußweg erreichbar, hieße es. red

