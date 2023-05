Heidelberger Kulturfestival von Jugendlichen für Jugendliche geht in zweite Runde

Heidelberg. Selbstbestimmt, selbst gemacht, abwechslungsreich und gemeinschaftlich: Dafür steht nach Aussage der Veranstalter „reSET”, Heidelbergs erstes Kulturfestival von Jugendlichen für Jugendliche. Nach der Premiere im Juli 2022 geht das Festival nun in die zweite Runde. Dazu lädt der Youth Think Tank (YTT) am Samstag, 6. Mai, von 14 bis 17 Uhr alle interessierten jungen Menschen zwischen 16 und 20 Jahren zum Kick-off in das Haus der Jugend ein, um über den Ablauf der gemeinschaftlichen Planung zu informieren und erste Ideen zu sammeln.

Im Rahmen des Festivals können laut einer Mitteilung Veranstaltungsformate aus den Bereichen Nachtleben, Freizeitgestaltung und urbaner Kultur entwickelt werden. Die zweite Edition soll Ende Juli 2023 in Heidelberg stattfinden. „Das Projekt reSET ist ein Crashkurs in Projektarbeit, ein Training für den eigenen Mut-Muskel, indem hier Dinge einfach mal ausprobiert werden können. Das Festival ist Teamwork, das Spaß macht und zeigt, was gemeinsam möglich ist“ wird Jasper Schmidt von Mosaik Deutschland e. V. zitiert. Mosaik Deutschland leistet politische Bildungsarbeit und ist Träger des Youth Think Tank.