  Heidelberger Künstlerinnenpreis: Karola Obermüller überzeugt bei Konzert

Es ist gespenstisch: Als Lepo Sumeras „Open(r)ing“ mit viel Celesta- und Glöckchenglitzer samt erdiger Cellokantilene in den finalen A-Dur-Hafen eingelaufen ist, senkt die estnische Dirigentin Anu Tali die Arme, stellt, wie es sich gehört, die Solisten des Theaterorchesters vor, dreht sich um, verbeugt sich. Keiner klatscht. Es ist auch keiner da. Es herrscht eisige Stille beim Philharmonischen Konzert am Bildschirm.

Gewinnerin des Heidelberger Künstlerinnenpreises: Karola Obermüller. © Tom Hayes

Ein Großevent in Zeiten von Corona. So fühlt sich die Verleihung des mittlerweile 34. Heidelberger Künstlerinnenpreises an. Die Veranstaltung mache Hoffnung, es gehe weiter, sagt schon vor der Übertragung Intendant Holger Schultze, der auch bemerkt: „Wir haben in dieser Saison drei Wochen Theater gespielt.“

Energetische Zustände

Karola Obermüller (Bild) ist die Preisträgerin in diesem Jahr. 1977 geboren. Darmstadt. Schülerin der Grande Dame Adriana Hölszky. Egbert Hiller vom Partner Deutschlandfunk nennt Obermüller eine Suchende nach Sein und Zeit, sie selbst sagt, mit ihrem Cellokonzert „Phosphor“ (was so viel bedeutet wie Licht tragend) wolle sie energetische Zustände beschreiben. Anregungen dazu sei das Licht in ihrer zweiten Heimat Albuquerque in New Mexico (auch Handlungsort der bislang erfolgreichsten Serie „Breaking Bad“).

Gefährlich kommt „Phosphor“ dann daher, kommt aus einer etwas diabolischen Tiefenstimmung ums tiefe D von Julian Steckels Cello hervor und beginnt nach und nach Strahlen auszusenden und durchaus auch mikrotonal zu flirren, zu stottern und zu rutschen. Das Ganze entwickelt sich zu einem wild leuchtenden Klangungeheuer in unzähligen Farben, das sich eher gestaltlos als formal durch die Zeit bewegt. Dissonant, aber selten schreiend schmerzhaft. Steckel spielt das technisch und klanglich frappierend (und auswendig), Tali ordnet, schlägt, strukturiert und führt den zwischendrin mal fast an Countrymusik erinnernden Koloss mit dem Orchester stringent durch die Partitur.

Obermüller, so liest man, habe ihre musikalische Laufbahn als Kind begonnen - mit Klangcollagen auf dem Tonband. So gerät auch „Phosphor“ eher zerrissen, zerstückelt, kaleidoskopartig, kehrt aber immer wieder auch zum anfänglichen D zurück - fast meint man, im flötenartigen Schluss sogar ein D-Dur glitzern zu hören. Von wegen gespenstisch also: Alles wird gut.