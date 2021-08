Heidelberger Kreisimpfzentrum vor Schließung: Rund 75.000 Spritzen verabreicht

Heidelberg. Am Samstag, 14. August, wird im Heidelberger Kreisimpfzentrum (KIZ) die letzte Impfung gegen das Coronavirus durchgeführt. Seit Öffnung am 22. Januar werden dann nach Angaben der Stadt vom Donnerstag insgesamt rund 75.000 Spritzen durch die Mitarbeitenden im Gesellschaftshaus Pfaffengrund und durch Mobile Impfteams verabreicht worden sein. „Das Kreisimpfzentrum war ein ganz wichtiges Element im Kampf gegen die Pandemie und hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass Heidelberg bei den Impfquoten in Baden-Württemberg heute in der Spitzengruppe liegt“, äußerte sich der Ärztliche Leiter des KIZ, Dr. Albertus Arends, vor der Schließung am Sonntag zu den Zahlen.

In die gleiche Kerbe wie Arends schlug Oberbürgermeister Eckart Würzner. „Ich bin sehr dankbar, dass wir mit dem KIZ im Pfaffengrund eine herausragend gute Impfinfrastruktur in Heidelberg anbieten konnten. Im Verbund mit den anderen Zentren in Stadt und Region hat das KIZ die Impfkampagne in Heidelberg und der Region schnell Fahrt aufnehmen lassen“, so Würzner, der sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedankte.

Das Mobile Impfteam des KIZ wird einen Tag nach der Schließung noch ein letztes Mal mit einer Sonderaktion im Zoo tätig sein. Ab Sonntag wird es dann mit dem zum „Impfzentrum Rhein-Neckar“ umfunktionierten Zentralen Impfzentrum (ZIZ) im Patrick-Henry-Village, das durch den Rhein-Neckar-Kreis betrieben wird, nur noch ein Impfzentrum in Heidelberg geben. Bis zu 2.250 Impfungen seien dort ohne Anmeldung täglich möglich. Der Kampf gegen die Pandemie gehe weiter, betonte Oberbürgermeister Würzner, der abschließend sagte: "Und ich kann nur immer wieder appellieren: Lassen Sie sich impfen!“

Das Land Baden-Württemberg hatte Anfang Juli eine Reduzierung der Impfzentren beschlossen. Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, und Heidelbergs Oberbürgermeister Würzner hatten sich daraufhin verständigt, dass eine Fortführung des bisherigen Zentralen Impfzentrums (ZIZ) im Patrick-Henry-Village und eine Schließung des bisherigen KIZ im Gesellschaftshaus Pfaffengrund die beste Lösung sei. Das Land hat dieses Vorgehen bestätigt. Im Zuge dessen wird auch das KIZ in Weinheim am 14. August das letzte Mal geöffnet haben. Das in Sinsheim wird dagegen noch bis zum 30. September weiterbetrieben.

