Heidelberger Klavierwoche im DAI gestartet

Heidelberg. Um die vielgestaltige Klangwelt der Schwarz-weißen-Tasten dreht sich alles bei der 33. Heidelberger Klavierwoche, die von 2. bis 9. Januar im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) der Schlossstadt stattfindet. Den Auftakt der Reihe in Zusammenarbeit mit der Jahrhundertwende-Gesellschaft bestreitete am Sonntag bereits die 1994 in Taipeh, Taiwan, geborene Pianistin Shan-Chi Hsu. Am Montag, 3. Januar, präsentiert der Pianist und Komponist Emanuele Delucchi eigene Stücke sowie Werke von Bach, Godowsky, Schönberg, Strawinsky und Gershwin. Philipp Scheucher interpretiert am Dienstag, 4. Januar, Werke von Beethoven und Camilla Pilla Arnese bringt am Mittwoch, 5. Januar, Kompositionen von Schubert, Brahms und Bartók zu Gehör. Die Konzerte starten jeweils um 20 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 15 Euro im Vorverkauf. An der Abendkasse gilt ein Aufpreis. Infos und Tickets zur 33. Heidelberger Klavierwoche vom 2. bis zum 9. Januar: dai-heidelberg.de

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1