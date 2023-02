Heidelberger Innenstadt als besonders attraktiv ausgezeichnet

Heidelberg. Eine Studie hat Heidelberg als eine der attraktivsten Innenstädte Deutschlands ausgezeichnet. Wie die Stadt mitteilt, hat Heidelberg sein Ergebnis in der bundesweiten Studie „Vitale Innenstädte“ des Instituts für Handelsforschung im Vergleich zu 2020 verbessert. Die Stadt erhielt für das Jahr 2022 die Note 2,0 – 2020 war es noch eine 2,1. Heidelberg liegt damit knapp über dem Durchschnittswert ähnlich großer Städte, der sich auf 2,3 beläuft.

Knapp 730 Umfrageteilnehmer zeichnen Heidelberg aus

Für die Studie interviewte das Institut bundesweit insgesamt fast 70 000 Personen zu ihren Einkaufsgewohnheiten und der jeweiligen Innenstadt. Passanten bewerteten Gesamtattraktivität, Ambiente, Aufenthaltsqualität und Einzelhandelsangebot. In Heidelberg wurden an einem Donnerstag und einem Samstag im September knapp 730 Passanten am Bismarckplatz sowie an drei Standorten in der Hauptstraße interviewt.

Drei von vier Befragten (77,4 Prozent) bewerteten die Attraktivität der Innenstadt mit gut oder sehr gut – mehr als bei der vorherigen Studie vor zwei Jahren (73,8 Prozent). Nur 6,3 Prozent geben eine schlechtere Note als 3 und damit knapp zwei Prozent weniger als im Jahr 2020. „Es gibt zahlreiche Gründe nach Heidelberg zu kommen und die wollen wir weiter ausbauen“, sagt Marc Massoth, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung.

Mehr als zwei Drittel der Passanten kommen von außerhalb

Der Hauptgrund für den Innenstadtbesuch ist für die meisten Befragten das „Shoppen“, allerdings nicht so eindeutig wie in anderen untersuchten Städten. Ein Teil der Befragten kommt zum Arbeiten und für andere Erledigungen in die Altstadt.

Wer in die Heidelberger Innenstadt kommt, bleibt in der Regel länger dort – 60,5 Prozent der Befragten halten sich mehr als zwei Stunden dort auf. Auffällig ist, dass die Heidelberger Altstadtbesucher dabei auch überdurchschnittlich viele Geschäfte besuchen. 22 Prozent von ihnen geben an, in mehr als sechs Läden zu gehen – in anderen Städten sagen das nur 9 Prozent der Befragten.

Heidelberger machen unter den Innenstadt-Passanten den geringeren Teil aus. Unter der Woche kommen 51,6 Prozent der Besucher aus dem Umland, an den Wochenenden sogar 67,9 Prozent.

Besucher bemängeln schlechte Parkmöglichkeiten in Heidelberg

Sehr gut oder gut beurteilen die Befragten jeweils die Erreichbarkeit der Innenstadt mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln und dem Fahrrad, das Gastronomie- und das Dienstleistungsangebot sowie das Freizeit- und Kulturangebot. Außerdem schätzten die Befragten die Lebendigkeit, Sauberkeit und Sicherheit der Innenstadt sowie der attraktiven Sehenswürdigkeiten und der historischen Fassaden.

Noch Luft nach oben sehen die befragten Passanten bei der Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Auto und den Parkmöglichkeiten (Note 3,5). Das Einzelhandelsangebot bewerten die Passanten mit der Note 2,4. Während das Angebot an Büchern (Note 2,1), Wohneinrichtung und Dekoration (Note 2,3), Körperpflege, Kosmetik und Drogeriewaren mit einer Note von 2,1 gut bewertet wird, bemängeln die Befragten das Angebot in den Segmenten Bekleidung (Note 2,3), Lebensmittelbedarf (Note 2,5) Schuhe und Lederbedarf (Note 2,5) und Unterhaltungselektronik (Note 3,0).

Amtsleiter Marc Massoth sagt: „Die negativen Kritikpunkte sind nachvollziehbar, wie zum Beispiel unser Defizit an Unterhaltungselektronik. Das ist uns bewusst und wir sind bestrebt, auch hier besser zu werden.