Die Stadt am Neckar ist ohne jeglichen Zweifel die bekannteste Stadt der Metropolregion, wenn es um Reiseziele von Asiaten und Amerikanern geht. Touristisch war Heidelberg vor Corona eine der beliebtesten Destinationen in Baden-Württemberg. Alleine 91 Betriebe mit mehr als 8700 Schlafgelegenheiten weist die Stadt in der Tourismusstatistik des Jahres 2019 aus. Sieben Häuser waren damals neu

...