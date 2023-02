Heidelberger Historiker veröffentlicht Buch über die 1848er Revolution

Bibliothek des Historischen Seminars der Universität Heidelberg. Abgedunkelte Gediegenheit. Geruch von Papier. Frank Engehausen tritt an das vorletzte Regal. In Augenhöhe stehen hier, in einem Dutzend kunstvoll gebundener Bände, sämtliche Protokolle der Parlamentsdebatten aus der Frankfurter Paulskirche. Gut 7000 Seiten. Originaldrucke von 1848/49. Bis auf einige Flecken tadellos. „Besser in

...