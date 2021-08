Der Heidelberger Herbst Ende September ist abgesagt und die dritte Schlossbeleuchtung am 4. September findet ebenfalls nicht statt: Das hat Heidelberg Marketing am Montag bekanntgegeben. Die Veranstaltung „Stadt am Fluss“ am 21/22. August und ein neues Weindorf auf dem Karlsplatz (24. September bis 3. Oktober) sollen hingegen Besucher anziehen dürfen.

„Auch in diesem Jahr wird es keinen

