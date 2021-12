Heidelberger Gemeinderat stimmt für Fortführung des Angebots am Tiergartenschwimmbad Winterliches „Feierbad“

Heidelberg. Heidelberg. Für Jugendliche und junge Erwachsene soll es auch in den Wintermonaten ein zusätzliches Angebot zum Feiern geben. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, habe der Gemeinderat mehrheitlich dafür gestimmt, dass das im Sommer erfolgreich erprobte „Feierbad“-Konzept als Winteredition in einem Zelt auf dem Gelände am Tiergartenschwimmbad fortgeführt wird. Ziel ist, auch an den Wochenenden in den Wintermonaten ein sicheres Feierangebot für junge Menschen ab 16 Jahren zu schaffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Angebot ist für bis zu 750 Feiernde ausgelegt. Die Organisation soll wieder unter der Federführung von Heidelberg Marketing in enger Kooperation mit den Nachtbürgermeistern, dem Jugendgemeinderat, dem Stadtjugendring und den politischen Jugendorganisationen erfolgen. Als Betreiber des „Feierbad“ soll künftig der benachbarte Heidelgarden/Heidelbeach auftreten.

Zeitpunkt noch unklar

„Ich bin froh, dass der Gemeinderat fraktionsübergreifend ein Zeichen gesetzt hat und dieses wichtige Angebot für junge Menschen in unserer Stadt unterstützt“, betonte Oberbürgermeister Eckart Würzner. „Die Pandemie schränkt junge Menschen in einem Lebensabschnitt ein, in dem viele sich nach Freiheit, Ausgelassenheit und Gemeinschaft sehnen. Sobald es die Corona-Situation zulässt, wollen wir jungen Menschen etwas von diesem Lebensgefühl zurückgeben und ein entsprechendes Angebot am Start haben.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ursprünglich geplant waren 34 Veranstaltungen an 17 Wochenenden vom 7. Januar bis zum 30. April 2022, jeweils von 19 Uhr bis Mitternacht. Wann das Angebot tatsächlich starten kann, hänge jedoch von der aktuellen Corona-Situation ab, hieß es weiter. Dennoch wollen Stadt und Heidelberg Marketing bis Mitte Januar alles vorbereiten, um gerüstet zu sein, sobald sich die Lage entspannt, und das Land entsprechende rechtliche Regelungen erlässt.

Freier oder geringer Eintritt, moderate Getränkepreise, Programmgestaltung und Werbung von jungen Menschen in Eigenregie sind wie im Sommer auch bei der Winteredition des Feierbads geplant. Ausgaben für Personal, Technik und Lärmüberwachung von rund 300 000 Euro sind laut Stadtverwaltung kalkuliert, abzüglich eventueller Einnahmen aus Eintritt und/oder Getränkeverkauf. Des Weiteren hatte der Gemeinderat die Idee eingebracht, dass parallel zum „Feierbad“ ein Impfangebot für Jugendliche vor Ort realisiert werden könnte.

Über weitere Angebote für Jugendliche - etwa in bestehenden Clubs oder Jugendhäusern - will die Kommunalpolitik im kommenden Jahr in den Fachausschüssen des Gemeinderats diskutieren. red