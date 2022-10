Heidelberger Forschungsprojekt untersucht Praxis der „Heilung“ queerer Menschen

Heidelberg. „Konversionsbehandlungen: Kontexte. Praktiken. Biografien“ ist der Titel eines Forschungsprojekts, das jetzt in Heidelberg startet. Als deutschlandweit erstes wissenschaftliches Projekt geht es der Frage nach, inwieweit in Deutschland versucht wurde und wird, die sexuelle Orientierung und den Geschlechtsausdruck von Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans*, inter* und queeren Menschen (LSBTIQ+) zu ändern, teilte die Stadt Heidelberg mit. Dabei werden auch die Folgen für die Betroffenen sogenannter Konversionsbehandlungen in den Blick genommen. Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für das Dezernat Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit betont, dass das neue Forschungsprojekt in der Aufklärung über die Prozesse und Gefahren von Konversionsbehandlungen deutschlandweit Pionierarbeit leiste.

