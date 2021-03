Heidelberg. Aufgrund der pandemischen Lage werden die Heidelberger Wahlergebnisse der Landtagswahl nicht wie gewohnt im Neuen Sitzungssaal des Rathauses präsentiert. Die Ergebnisse teilt die Stadt ausschließlich auf digitalem Wege mit. Im Internet werden sie tabellarisch sowie grafisch aufbereitet und veranschaulicht. Die Ergebnisse sind auf der städtischen Website www.heidelberg.de zu finden und werden ebenso über die sozialen Medien der Stadt Heidelberg verbreitet.

Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner richtet sich am Wahlabend in einer Videobotschaft an Bürgerinnen und Bürger und verkündet die Ergebnisse. Das Video des Oberbürgermeisters wird auf dem Facebook-Auftritt der Stadt Heidelberg gezeigt. Mit ersten Ergebnissen ist ab 18.15 Uhr zu rechnen; das vorläufige Ergebnis wird gegen 19 Uhr erwartet – je nach Anteil der Briefwähler kann sich dies möglicherweise verschieben.