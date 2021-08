Heidelberger „E-Teams“ haben Wurzeln geschlagen

Heidelberg. Eine Schülerfirma verkauft an der Elisabeth-von-Thadden-Schule Hefte und Stifte, die weder der Umwelt noch Menschen in ärmeren Regionen schaden. Am Helmholtz-Gymnasium blüht eine Schmetterlingswiese, und am Hölderlin-Gymnasium wird eine Abgabestation für ausgediente Handys eingerichtet: Drei aktuelle Projekte aus dem Programm „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“, an dem sich 20 Schulen beteiligen. Das Programm gibt es nunmehr seit 25 Jahren.

Gestartet sind die BNE-Teams, die inzwischen nicht mehr aus dem Schulalltag wegzudenken sind, als „E-Teams“: „Als das Programm 1995 an vier Heidelberger Schulen eingeführt wurde, hießen die Teams noch Energiespar-Teams – kurz E-Teams“, erklärt Klimaschutz-Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain. „Es ging vor allem darum, in den Schulgebäuden möglichst viel Energie einzusparen.“

Teil des Bildungsplans

Doch schnell sei klargeworden: Nicht nur auf rein technische Maßnahmen und schnelle Energieeinsparungen kommt es an, sondern darauf, dass Kinder und Jugendliche ein Bewusstsein dafür erlangen, wie wichtig ihr Engagement für eine nachhaltige Zukunft ist. „Und dass sie selbst etwas bewegen können. So haben wir eine ganze Generation für Nachhaltigkeit sensibilisiert“, freut sich Schmidt-Lamontain. Seit dem Schuljahr 2016/2017 ist Bildung für nachhaltige Entwicklung außerdem eine von sechs Leitperspektiven im Bildungsplan für baden-württembergische Schulen.

Gestartet ist das BNE-Programm einst an vier Heidelberger Schulen – mittlerweile beteiligen sich mehr als 20 Schulen. Ideen und Kreativität beweisen die Schüler auch am Bunsen-Gymasium, wo die Bienen-AG Honig und Kerzen verkauft. An der Landhausschule gibt es einen besonderen Wettbewerb: Sechs Wochen lang gilt es, auf klimaschädliche Aktivitäten zu verzichten.

Bei der jährlichen Prämierung hat die Stadt schon mehrere Hundert Teams ausgezeichnet. miro

Info: Weitere Infos unter www.heidelberg.de/e-teams