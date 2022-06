Heidelberger Dezernat 16 veranstaltet „Weihnachten im Juni“ 

Heidelberg. Nachdem der kreative Weihnachtsmarkt wegen der Pandemie abgesagt werden musste, lädt das Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum „Dezernat 16“ in die alte Feuerwache in Heidelberg am Samstag, 25. Juni, von 12 bis 21 Uhr zu „Weihnachten im Juni“ ein. Zu sehen gibt es ein großes Angebot an Kunst und Kultur mit Einblicken in Ateliers und Werkstätten sowie die Geschichte des Gebäudes, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Ab 13 Uhr finden kostenlose Live-Konzerte der Bands des Hauses statt. „Künstlerinnen und Künstler laden in die Ateliers und Werkstätten ein, Fotografinnen und Fotografen öffnen ihre Studios und eine Bild-Rätsel-Rallye führt durch die Flügel des Hauses“, heißt es weiter. Um 15 und 17 Uhr finden zudem Lesungen für Kinder im Foyer des Hauses statt. Ebenfalls im Foyer befinden sich Info- und Verkaufsstände der ansässigen Kultur- und Kreativunternehmen. Auch eine Ausstellung über die Nutzung des Gebäudes, von Feuerwache über Theater bis heute, ist zu sehen. Das ganze Programm gibt es im Internet unter www.dezernat16.de

