Heidelberger Czernybrücke ab Dienstag teils gesperrt

Heidelberg. Eine der beiden Übergangskonstruktionen auf der Czernybrücke muss kurzfristig saniert werden, da die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Deshalb wird die Brücke in zwei Bauphasen für den Autoverkehr gesperrt. Um die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten, werden die Arbeiten jeweils zwischen 18 und 4 Uhr durchgeführt.

Zuerst wird die Übergangskonstruktion der Ostseite in vier Nächten von Dienstag, 14. Februar, bis Samstag, 18. Februar, saniert. Der Verkehr von der Bahnstadt und Pfaffengrund wird über die Hebelstraßenbrücke in Richtung Innenstadt umgeleitet. Die Gegenfahrbahn bleibt geöffnet. Durch die Sperrung der Eppelheimer Straße in Richtung Pfaffengrund wird der Verkehr links über den Czerny-Ring zur Speyerer Straße und von dort aus über die Bahnstadt nach Pfaffengrund umgeleitet.

Von Montag, 20. Februar, bis Freitag, 24. Februar, wird die Gegenseite Richtung Bahnstadt gesperrt. Der Verkehr von der Innenstadt in Richtung Bahnstadt und Pfaffengrund wird vor der Czernybrücke in die Blücherstraße umgeleitet. Von dort führt die Umleitung über die Gneisenaustraße unter der Czernybrücke zum Hauptbahnhof. Von dort aus wird der Verkehr über die Montpellierbrücke zur Speyerer Straße in die vorhandene Umleitung über den Diebsweg nach Pfaffengrund geführt. Fahrradfahrer und Fußgänger sind nicht betroffen.